Rohstoffkrise könnte Europas Energieziele gefährden: Lithium, Kupfer, Nickel und seltene Erden im Zentrum strategischer Risiken

Diese strukturellen Schwächen treffen auf eine stark steigende Nachfrage nach Metallen und Mineralien, die zentrale Technologien für erneuerbare Energien und Infrastruktur ermöglichen. Dazu gehört auch Kupfer, dessen globale Versorgung laut jüngsten Prognosen bereits unter Druck gerät: Bis zu 33 Prozent der weltweiten Kupfernachfrage könnten künftig nicht gedeckt werden, da die Förderung und Erschließung neuer Lagerstätten nicht im Tempo der Nachfrage wächst – getrieben durch Netzausbau, erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur.