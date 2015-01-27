Dirk Müller über das richtige Investieren

Ich halte es für einen der größten Skandale unserer freien Wirtschaftswelt, dass hemmungslose Spekulation in Grundnahrungsmittel überhaupt möglich ist. Wenn ich Aktien kaufe, stelle ich der Aktiengesellschaft Geld zur Verfügung, damit sie Ertrag erwirtschaftet und im Idealfall auch noch Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaft insgesamt voran bringt. Das nenne ich investieren um etwas zu schaffen und weiterzuentwickeln. Wenn ich Öl oder Gold kaufe, in der Hoffnung, dass die Preise steigen, dann ist das kein Investieren sondern Spekulieren. Ich wette nur auf den Preisanstieg. Wenn viele Leute Gold kaufen, weil sie auf einen steigenden Goldpreis wetten, steigt dadurch die Nachfrage und der Goldpreis steigt tatsächlich. Daraus entsteht jetzt kein großer Schaden, außer dass Gold für die Industrie teurer wird oder auch die Schmuckhersteller ihre Preise anheben müssen. Das tut niemandem wirklich weh. Aber wenn ich in Grundnahrungsmitteln spekuliere sieht die Sache ganz anders aus. Wir legen alle jeweils nur 100 Euro im Monat zusammen als Sparrate in einen Rohstofffonds. Da kommen weltweit einige Milliarden zusammen. Der Rohstofffonds kauft dann am Terminmarkt Weizen oder Reis. Daraufhin steigt der Reispreis. Nicht weil ich ihn essen will, sondern nur weil ich mir mal eben einige Tonnen virtuell in die Garage gepackt habe um sie später mal zu einem höheren Preis an die Hungernden zu verkaufen. Ich kaufe also mit meinem Rohstoffinvestment an der gleichen Börse den gleichen Reis wie die Familie in Indonesien. Für die Familie macht es der Großhändler, für mich der Fondsmanager. Das Problem der Hungernden in diesen Ländern besteht nicht darin, dass kein Reis da ist, sondern darin, dass sie ihn sich nicht leisten können, weil er zu teuer ist. Und ich bin derjenige, der den Preis mit nach oben treibt um dann am Elend und der Not dieser Menschen zu verdienen. Ich gebe Ihnen ein anschauliches Bild. In einer abgelegenen Gegend steht ein einziger Stand mit Lebensmitteln. Davor eine Schlange hungriger Menschen, die darauf hoffen, dass ihre wenigen Münzen ausreichen, um die mitgebrachte Reisschale zu füllen. Da kommt der reiche Spekulant von hinten angerannt und schreit: „Ich kaufe den ganzen Stand!“ Danach erhöht er die Preise um 50% und freut sich diebisch über seinen Profit, während die Menschen in der Schlange enttäuscht und mit nur halbgefüllten Reisschalen zu ihren wartenden Kindern zurückgehen.