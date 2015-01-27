Dietmar Wilberg – Gold bringt keine Zinsen. Warum auch?

Obwohl wir Deutschen mit Währungsreformen und der damit verbundenen Vermögensreduzierung reichlich Erfahrung besitzen, sprengt dieses Szenario die Vorstellungskraft der allermeisten Zeitgenossen. Dabei muss es gar nicht so schlimm kommen wie auf dem Scheitelpunkt der Hyperinflation im Herbst 1923, als eine Feinunze Gold sagenhafte 87 Billionen (das sind 12 Nullen hinter der 87!) Reichsmark kostete. Selbst in scheinbar „normalen“ Zeiten wie heute, ist Gold preislich nach unten abgesichert, denn in den letzten Jahren stiegen die durchschnittlichen Produktionskosten für eine Unze auf etwa 750 US-Dollar an. Sollte also der Goldpreis längere Zeit unter seine Produktionskosten fallen, würde dies folgerichtig seine Förderung drosseln, da es sich kein Unternehmen leisten kann, lange ohne Kostendeckung und Gewinn zu wirtschaften. Das wiederum würde zur Verknappung führen und automatisch den Preis nach oben treiben.