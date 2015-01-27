Dietmar Wilberg – Die Botschaft des Golddrachen

Ja, natürlich! Es sei denn, Sie vertrauen weiterhin gutgläubig darauf, dass der sogenannte Euro-„Rettungsschirm“ unter Ignoranz mathematischer und physikalischer Gesetze bis zum Mond hin ungestraft aufgeblasen werden kann und Ihr mühsam Erspartes nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch noch vorhanden sein wird. Sollten Sie sich noch immer in dieser Illusion sonnen, schauen Sie sich bitte einmal die rasant angewachsene finanzielle Bürgschaft des deutschen Steuerzahlers für überschuldete Euro-Länder innerhalb des „ESM-Rettungsschirmes“ an: für sage und schreibe 650 Milliarden Euro haftet Deutschland mittlerweile ganz allein! Diese Summe entspricht aktuell rund 35 % des ESM-Volumens und knapp einem Drittel unser eigenen bis dato aufgetürmten Staatsverschuldung und so drängt sich bei kritischen Zeitgenossen förmlich die Frage auf, wer eigentlich uns „helfen“ könnte und würde, wenn wir als größter und innerhalb Europas faktisch ultimativer Kreditgeber ausfallen?!