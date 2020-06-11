Der Paraguay Investor – Carsten Pfau im Interview

Zur Stabilität Südamerikas würde ich sagen, dass man hier klar unterteilen und unterscheiden muss. Länder wie Paraguay, Kolumbien, Chile oder Uruguay kann man nur schwer – wenn überhaupt – mit Ländern wie Argentinien, Venezuela oder Bolivien vergleichen. Wenn man in Europa nur auf Italien, Portugal und die Türkei schaut, ergibt sich ein ganz anderes Bild, als wenn man sich nur Norwegen, Schweden und Dänemark ansieht. Manche Länder in Südamerika sind sehr stabil, politisch wie wirtschaftlich. Paraguay gehört da ganz klar dazu. Politisch konservativ und ohne größere Überraschungen, wirtschaftlich seit Jahrzehnten ein Land mit starkem Wachstum, basierend auf einem ausgeprägten Agrarsektor. Die stabilste Währung Südamerikas seit über 70 Jahren und eine Staatsverschuldung unter 20 % vom BIP – da kann man sicher von Stabilität sprechen.