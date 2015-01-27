Der neue Goldrausch in den Tiefen der Meere

Hochrechnungen zufolge liegt der aktuelle Gegenwert der vermuteten Vorkommen am Meeresboden bei ca. 33 Billionen Dollar. (Ja, es sind tatsächlich 33 Tausend Milliarden). Dass dies einen neuen „Goldrausch“ auslösen wird, muss nicht lang diskutiert werden. Denn über der Meeresoberfläche werden immer weniger neue Vorkommen entdeckt. Der Meeresboden dagegen ist jungfräulich – denn die Förderung stellt viele Herausforderungen. Nicht vergleichbar ist die Ölförderung aus der Tiefe. Denn die Rohstoffe kommen in kleinen, Faustgroßen Klumpen vor, die durch unterirdische Vulkanquellen an den Meeresboden befördert werden. Somit ist einiges an Spezialgerät notwendig, um von den Vorkommen zu profitieren.