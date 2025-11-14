COP30: Rekordzahl fossiler Lobbyisten – Signal für Risiken und Machtverhältnisse zugleich

Die Zahlen zeigen aber auch eine andere Realität. Fossile Energiekonzerne verfügen 2025 immer noch über enorme wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Macht: Sie sichern die Energieversorgung, kontrollieren zentrale Teile globaler Produktionsketten und bleiben für viele Staaten kurzfristig unverzichtbar. Ihre starke Präsenz auf dem Klimagipfel ist daher nicht nur Einflussnahme, sie spiegelt die weltweite Abhängigkeit wider. Und auch das hat Folgen: Für den Übergang zur Netto-Null wird zunehmend deutlich, dass fossile Player Teil der Verhandlungstische bleiben und keineswegs außen vor.