DERA warnt: Chinas Exportauflagen für Seltene Erden setzen europäische Rüstungs- und High-Tech-Industrie unter Druck

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) warnt vor gravierenden Auswirkungen der jüngst verschärften chinesischen Exportkontrollen für Seltene Erden und Hochleistungsmagnete. China verlangt inzwischen Exportgenehmigungen nicht nur für die Ausfuhr seltener Rohstoffe, sondern auch für Produkte, die im Ausland unter Nutzung chinesischer Materialien oder Technologien hergestellt wurden. Nach Angaben von DERA-Chef Peter Buchholz kommt es bereits zu Verzögerungen und ausbleibenden Genehmigungen – Hinweise darauf, dass Peking gezielt Lieferketten westlicher Industrie- und Verteidigungssektoren adressiert.