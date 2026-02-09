Batterie-Innovation aus China: Natrium-Ionen-Akkus von CATL starten

Die strategische Bedeutung dieser Technologie wird umso deutlicher vor dem Hintergrund vorhandener Lieferketten- und Rohstoffrisiken: Die globale Nachfrage nach Batterien steigt rasant, getrieben von der Elektromobilität, dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Digitalisierung der Versorgungssysteme. Akkus sind dabei ein zentraler Engpassfaktor, und die gängigen Lithium-basierten Technologien stoßen nicht nur an Preis- und Ressourcen-Grenzen, sondern auch an Lieferketten-Risiken. Natrium-Ionen-Akkus adressieren genau diese Probleme.