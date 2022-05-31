Bundesbankpräsident kündigt Ende der Negativzinsen an

Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht die Zeit für eine Leitzins-Erhöhungen gekommen. In der Juni-Sitzung des EZB-Rates »müssen wir ein deutliches Zeichen geben, wohin die Reise geht“, sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin »Spiegel«. Die erste Erhöhung müsse im Juli erfolgen, weitere in der zweiten Jahreshälfte, sagte er. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits am Montag ein Ende der Negativzinsen angekündigt.