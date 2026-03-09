Unsicherheit an den Märkten lenkt Kapital verstärkt in Sachwerte – Rohstoffe prägen Börsenstart

Besonders der Ölmarkt spielt dabei eine zentrale Rolle. Höhere Preise für Rohöl wirken sich nicht nur auf Energieunternehmen aus, sondern beeinflussen auch zahlreiche Industrien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Energieunternehmen wie ExxonMobil oder TotalEnergies profitieren in der Regel von steigenden Ölpreisen, während energieintensive Industrien stärker unter Kostendruck geraten können.