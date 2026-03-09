Unsicherheit an den Märkten lenkt Kapital verstärkt in Sachwerte – Rohstoffe prägen Börsenstart

An den internationalen Finanzmärkten rücken Sachwerte wieder stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Vor allem steigende Rohstoffpreise sowie geopolitische Unsicherheiten lenken den Blick vieler Anleger auf klassische Absicherungsinstrumente wie Energie und Edelmetalle.
Besonders der Ölmarkt spielt dabei eine zentrale Rolle. Höhere Preise für Rohöl wirken sich nicht nur auf Energieunternehmen aus, sondern beeinflussen auch zahlreiche Industrien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Energieunternehmen wie ExxonMobil oder TotalEnergies profitieren in der Regel von steigenden Ölpreisen, während energieintensive Industrien stärker unter Kostendruck geraten können.
Auch Gold wird in solchen Marktphasen häufig als sicherer Hafen gesucht. Wenn geopolitische Spannungen oder wirtschaftliche Unsicherheiten zunehmen, steigt traditionell die Nachfrage nach dem Edelmetall, da es als stabiler Sachwert gilt und nicht direkt von Unternehmensgewinnen oder Zinspolitik abhängt.
Parallel beobachten Investoren weiterhin Technologiewerte, die von strukturellen Trends profitieren. Besonders der Halbleitersektor mit Unternehmen wie Nvidia oder Infineon bleibt ein wichtiger Treiber an den Börsen, da Anwendungen der Künstlichen Intelligenz weiterhin hohe Investitionen auslösen.
Neben Technologie- und Energiewerten stehen auch klassische Industriekonzerne im Fokus. Unternehmen aus der Chemie- und Logistikbranche wie BASF, Lanxess oder Hapag-Lloyd reagieren besonders sensibel auf Veränderungen bei Energiepreisen, globalem Handel und wirtschaftlicher Nachfrage.
Die aktuelle Marktphase zeigt damit ein vertrautes Muster: In Zeiten erhöhter Unsicherheit gewinnen Sachwerte wie Rohstoffe und Energieunternehmen an Bedeutung, während Anleger gleichzeitig strukturelle Wachstumsthemen wie Künstliche Intelligenz und Halbleitertechnologie im Blick behalten.
SK
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