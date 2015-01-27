Andreas Rühl – Edelholz – wachsender Sachwert

Im Edelholzmarkt dagegen wird in einen sehr begrenzten Markt investiert. Der weltweite Bestand wurde durch den Raubbau so reduziert, dass ein kontinuierlich abnehmendes Angebot auf eine weltweit steigende Nachfrage trifft. Diese Knappheit und die herausragenden Eigenschaften von Edelholz ermöglichen ein sehr viel höheres und besser kalkulierbares Renditepotential – je nach Qualität. Dafür muss der Produzent entweder extensiv die Bäume pflegen und kranke Bäume behandeln, oder – in der intensiven Pflege – die Bäume regelmäßig asten um die optimale Stammdicke und Schnittholzgüte zu erreichen. Je nach Holzart wird für die Qualität aus der intensiven Produktions-Strategie das vier- bis zu zehnfache gegenüber der Qualität aus der extensiven Strategie gezahlt. Bester Boden, optimales Klima und ein zur Holzart passendes Pflanz- und Auslichtungs-Schema können schließlich die Wachstumszeit und damit die Dauer der Kapitalbindung um 25 bis 50 Prozent reduzieren.