Wenn Stablecoins zur Standortpolitik werden

Der Stablecoin-Anbieter Tether will in Georgien einen digitalen Token für die Landeswährung Lari einführen. Das Unternehmen spricht von einem »offiziellen« Stablecoin und verweist auf die Unterstützung der georgischen Regierung. Der geplante GEL₮ soll den Lari digital abbilden und unter anderem für Zahlungen, grenzüberschreitenden Handel und Fintech-Anwendungen genutzt werden.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur das Produkt selbst, sondern die Konstruktion. Tether ist ein privates Unternehmen und zugleich der größte Stablecoin-Emittent der Welt. Dass ein solcher Anbieter gemeinsam mit einer Regierung an einem nationalen Stablecoin arbeitet, ist ungewöhnlich. Reuters weist darauf hin, dass Tether bislang nicht präzisiert hat, ob der GEL₮ einer digitalen Zentralbankwährung entspricht oder welche konkrete rechtliche Struktur das Projekt erhalten soll.

Für Georgien passt der Schritt in eine breitere Digitalstrategie. Das Land gilt seit Jahren als vergleichsweise kryptofreundlich und hat sich auch als Standort für Mining und digitale Finanzanwendungen positioniert. Im März hatte die georgische Zentralbank bereits Regeln für die Ausgabe von Stablecoins beschlossen: Unternehmen dürfen entsprechende Token nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Nationalbank ausgeben.

Stablecoins werden zur Finanzinfrastruktur

Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Wert an klassische Währungen, Rohstoffe oder andere Vermögenswerte gekoppelt ist. In der Praxis dominieren Dollar-Stablecoins wie USDT von Tether oder USDC von Circle. Sie dienen im Kryptomarkt als digitales Zahlungsmittel, Handelswährung und Brücke zwischen klassischen Währungen und Blockchain-Systemen.

Der geplante GEL₮ geht darüber hinaus, weil er eine nationale Währung auf digitale Schienen bringen soll. Aus Sicht Georgiens kann das mehrere Vorteile haben: schnellere Zahlungen, geringere Transaktionskosten, neue Anwendungen für Unternehmen und ein moderneres Profil als Fintech-Standort. Gerade für ein kleineres Land kann digitale Finanzinfrastruktur zu einem Standortargument werden.

Privater Anbieter, staatlicher Anspruch

Stablecoins sind keine klassischen Sachwerte. Aber sie verweisen auf dieselbe Grundfrage, die auch Gold, Bitcoin oder andere alternative Vermögensformen antreibt: Worauf beruht Vertrauen im Geldsystem? Bei einem Stablecoin hängt dieses Vertrauen nicht nur vom Code ab, sondern von Reserven, Regulierung, Emittent, Verwahrung und Einlösbarkeit.

Genau hier liegt die Brisanz. Wenn ein privater Anbieter einen »offiziellen« Stablecoin für eine Landeswährung herausgibt, verschwimmt die Grenze zwischen staatlicher Währung und privat betriebener Zahlungsinfrastruktur. Der Lari bleibt die gesetzliche Währung Georgiens. Doch die digitale Abbildung würde über eine Struktur laufen, die maßgeblich von Tether geprägt wird.

Damit stellt sich eine grundlegende Frage: Wer kontrolliert künftig die technischen und finanziellen Schienen des Geldes? Zentralbanken haben traditionell die Hoheit über Währung, Geldpolitik und Zahlungsverkehr. Stablecoin-Anbieter dagegen arbeiten schneller, globaler und stärker marktgetrieben. Wenn beide Welten kooperieren, entsteht ein hybrides Modell – mit Chancen, aber auch mit erheblichen Kontrollfragen.

Gerade deshalb beobachten internationale Finanzinstitutionen Stablecoins kritisch. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt seit Jahren vor Risiken privat emittierter Stablecoins für Finanzstabilität, geldpolitische Kontrolle und Zahlungsverkehrssysteme. Reuters verweist im Zusammenhang mit Georgien ebenfalls darauf, dass globale Aufseher private Stablecoins wegen möglicher Risiken für Stabilität und nationale Geldhoheit skeptisch sehen.