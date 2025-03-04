Think Big: Estrel-Tower feiert Richtfest

Auf der 44. Etage entsteht eine Skybar mit Blick über Berlin. Im Sockelbereich sind ein Restaurant, eine Bäckerei sowie ein Fitness- und Spa-Bereich mit Schwimmbad, Saunen und Wellnessangeboten geplant. Acht Etagen des Towers sind für Büroflächen vorgesehen, während der angrenzende Sockelbau einen Veranstaltungssaal für bis zu 1.200 Personen umfasst. Diese vielseitige Nutzung soll dazu beitragen, wirtschaftliche Risiken – wie etwa Einbrüche im Hotelgeschäft während der Corona-Pandemie – abzufedern.