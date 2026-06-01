Stablecoins verlassen die Krypto-Ecke

Stablecoins werden für Banken und Großunternehmen zunehmend zu einem ernsthaften Infrastrukturthema. Nach einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Bain haben sich Stablecoins und tokenisierte Einlagen von spekulativen Instrumenten zu strategischen Liquiditätswerkzeugen im Wholesale Banking entwickelt. Damit rücken digitale Geldformen aus der Krypto-Nische in den Kernbereich institutioneller Finanzprozesse.

Der entscheidende Punkt ist dabei nicht nur Geschwindigkeit. Zwar können digitale Token theoretisch in Sekunden übertragen werden. Für Banken und internationale Konzerne liegt der eigentliche Wert jedoch an anderer Stelle: Stablecoins könnten helfen, Reibungsverluste bei Devisengeschäften, Sicherheitenmanagement und Konzernliquidität zu verringern. Genau dort sind heute große Summen an Kapital gebunden.

Liquidität statt Spekulation

Bain beschreibt Stablecoins nicht mehr als bloßes Krypto-Produkt, sondern als möglichen Bestandteil der künftigen Architektur des Geldverkehrs. Besonders relevant sind sie für Großbanken und multinationale Unternehmen, die täglich hohe Beträge über Länder, Währungen und Zeitzonen hinweg bewegen müssen.

In diesen Prozessen entstehen Kosten nicht nur durch Gebühren oder langsame Zahlungssysteme. Problematisch sind auch vorfinanzierte Liquidität, fragmentierte Kontenstrukturen, Wechselkursrisiken, Verzögerungen bei Sicherheiten und operative Komplexität. Stablecoins und tokenisierte Einlagen könnten genau dort ansetzen, indem sie Geld und Sicherheiten schneller und transparenter beweglich machen.

Drei Einsatzfelder stehen im Vordergrund

Besonders große Chancen sieht Bain in drei Bereichen: Devisenabwicklung, Sicherheiten im Derivategeschäft und Corporate Treasury. Bei Devisengeschäften könnten Stablecoins vor allem dort helfen, wo heutige Abwicklungssysteme nicht durchgehend verfügbar sind oder bestimmte Währungskorridore hohe Reibungsverluste haben.

Im Derivategeschäft könnten tokenisierte Sicherheiten Margin-Zahlungen beschleunigen. Das ist für Banken und institutionelle Investoren relevant, weil Sicherheiten oft kurzfristig nachgeschossen werden müssen. Je schneller und präziser diese Bewegungen funktionieren, desto weniger Kapital bleibt unnötig gebunden.

Im Corporate Treasury könnten internationale Unternehmen Liquidität zwischen Tochtergesellschaften, Ländern und Währungen effizienter steuern. Für große Konzerne ist das ein harter betriebswirtschaftlicher Hebel: Geld liegt nicht dort fest, wo es gerade nicht gebraucht wird, sondern kann schneller dorthin gelenkt werden, wo es operativ oder finanziell nötig ist.

Compliance bleibt der eigentliche Engpass

Bain macht zugleich klar, dass Technologie allein nicht reicht. Stablecoins können zwar schnell übertragen werden, doch Banken bewegen sich in einem streng regulierten Umfeld. Entscheidend für die Skalierung sind deshalb Compliance, operative Integration, Sanktionsprüfung, Wallet-Verifikation, Transaktionsmonitoring und regulatorische Berichtspflichten.