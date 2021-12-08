Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler

Olaf Scholz löst als neunter Bundeskanzler Angela Merkel nach 16 Jahren in diesem Amt ab. Der SPD-Politiker wurde heute vom Bundestag mit einer Mehrheit von 395 Stimmen gewählt. Für eine absolute Mehrheit waren 360 notwendig. Von 736 Abgeordneten hatten 707 ihre Stimme abgegeben. Gegenstimmen erhielt Scholz 303, es gab sechs Enthaltungen und drei ungültige Stimmen. Mit der Überreichung der Ernennungsurkunde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ist die offizielle Übergabe der Regierung von der nun ehemaligen CDU-Kanzlerin Angela Merkel auf Scholz abgeschlossen. Den Amtseid legte Scholz im Reichstagsgebäude ab.
Der SPDler wird Deutschland mit der Ampelkoalition, bestehend aus SPD, FDP und Grünen, regieren, deren Konstellation es so bislang noch nicht gab. Mit seiner Wahl reiht Olaf Scholz sich in die Riege namhafter SPD-Kanzler ein: Nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder ist er der vierte Sozialdemokrat, der das Amt des Bundeskanzlers ausübt.