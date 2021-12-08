Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler

Olaf Scholz löst als neunter Bundeskanzler Angela Merkel nach 16 Jahren in diesem Amt ab. Der SPD-Politiker wurde heute vom Bundestag mit einer Mehrheit von 395 Stimmen gewählt. Für eine absolute Mehrheit waren 360 notwendig. Von 736 Abgeordneten hatten 707 ihre Stimme abgegeben. Gegenstimmen erhielt Scholz 303, es gab sechs Enthaltungen und drei ungültige Stimmen. Mit der Überreichung der Ernennungsurkunde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ist die offizielle Übergabe der Regierung von der nun ehemaligen CDU-Kanzlerin Angela Merkel auf Scholz abgeschlossen. Den Amtseid legte Scholz im Reichstagsgebäude ab.