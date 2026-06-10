Luxus-Sachwerte finden zurück in die Spur

Nach schwierigen Jahren stabilisiert sich der Markt für Luxusinvestments. Kunstwerke und hochwertige Uhren konnten 2025 wieder zulegen, während Whisky und Burgunder-Weine weiter unter Druck standen. Der neue Wealth Report zeigt: Der Boom ist vorbei, doch die Nachfrage nach ausgewählten Sachwerten bleibt hoch.

Der Knight Frank Luxury Investment Index hat sich 2025 deutlich stabilisiert. Nach den Rückgängen der Vorjahre lag das Minus zuletzt nur noch bei 0,4 Prozent. Auf Sicht von 10 Jahren ergibt sich dennoch ein Wertzuwachs von 38,6 Prozent.

Besonders gefragt waren klassische Kunstsegmente. Impressionistische Werke legten um 13,6 Prozent zu, moderne Kunst gewann 7,1 Prozent und Post-War-Art 5,2 Prozent. Auch hochwertige Uhren konnten mit einem Plus von 5,1 Prozent wieder zulegen.

Anders sieht es in anderen Bereichen des Luxusmarktes aus. Whisky verlor 10,9 Prozent, Druckgrafiken 6,6 Prozent, zeitgenössische Kunst 6 Prozent und Burgunder-Weine 4,8 Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass Luxus-Sachwerte keineswegs aus der Mode gekommen sind. Anleger unterscheiden jedoch stärker zwischen einzelnen Segmenten. Statt eines breit angelegten Booms setzt der Markt zunehmend auf Qualität, Seltenheit und langfristige Werthaltigkeit.