Interaktive Karte zeigt, wo die meisten Wohnungen entstehen

Spitzenreiter der Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern: In Wentdorf bei Hamburg sind im Jahr 2017 die meisten Wohnungen fertiggestellt worden – nämlich 32,4 je 1000 Einwohner. In Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern sind die meisten Wohnungen in Berlin-Lichtenberg und Potsdam mit je 9 Wohnungen je 1000 Einwohner gebaut worden. Weniger als eine Wohnung weist eine Anfang März veröffentlichte Erhebung des Statistischen Bundesamts für Wuppertal, Hagen, Herne und Tempelhof-Schöneberg (Berlin) aus.
284.800 Wohnungen sind in Deutschland im Jahr 2017 gebaut worden. Das sind im Durchschnitt 3,4 Wohnungen je 1000 Einwohner. Die interaktive Gemeindekarte zeigt, wie viele Wohnungen in bestimmten Regionen fertig gestellt worden sind und in welchen Regionen es eine hohe und niedrige Bautätigkeit gibt.
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Bildquelle unten (Grafik): Statistische Ämter des Bundes und der Länder