Interaktive Karte zeigt, wo die meisten Wohnungen entstehen

Spitzenreiter der Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern: In Wentdorf bei Hamburg sind im Jahr 2017 die meisten Wohnungen fertiggestellt worden – nämlich 32,4 je 1000 Einwohner. In Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern sind die meisten Wohnungen in Berlin-Lichtenberg und Potsdam mit je 9 Wohnungen je 1000 Einwohner gebaut worden. Weniger als eine Wohnung weist eine Anfang März veröffentlichte Erhebung des Statistischen Bundesamts für Wuppertal, Hagen, Herne und Tempelhof-Schöneberg (Berlin) aus.