In München kostet ein WG-Zimmer am meisten

Wohnungen sind in Großstädten schwer zu finden, zudem sind sie teuer. Vor allem Studenten studieren deshalb häufig die Anzeigen von WG-Zimmern, weil das günstiger ist. Das Empirica Institut hat die Preise für WG-Zimmer für das nächste Sommersemester unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Der Standardpreis für ein unmöbliertes, zwischen 10 und 30 Quadratmeter großes WG-Zimmer liegt in München mit 610 Euro am höchsten.