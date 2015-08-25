Eva Herman und Andreas Popp über Vermögen und Medien

Andreas Popp ging in Sachen Politik bis ans Äußerste. Sehr kritisch äußerte er sich über die deutsche Regierungspolitik und die politische Weltordnung. Menschen seien in einem Getriebe gefangen und würden unkritisch. An einem persönlichen Beispiel mit der ARD zeigte er, wie große Medien zu diffamieren versuchen und es auch schaffen. Aber auch zum Thema Vermögenssicherung äußerte sich Popp.