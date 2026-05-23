Ein Stück Eiffelturm für 450.000 Euro

Ein Stück Pariser Geschichte hat bei einer Auktion einen deutlich höheren Preis erzielt als erwartet. Ein knapp 3 Meter hoher Abschnitt der ursprünglichen Wendeltreppe des Eiffelturms wurde in Paris für 450.160 Euro versteigert. Der Treppenabschnitt umfasst 14 Stufen und war zuvor lediglich auf 120.000 bis 150.000 Euro geschätzt worden. Ersteigert wurde das Objekt nach Angaben des Auktionshauses Artcurial von einem französischen Sammler.

Die Treppe stammt aus dem Jahr 1889, dem Eröffnungsjahr des Eiffelturms. Ursprünglich verband sie die 2. und 3. Etage des Bauwerks. Im Zuge technischer Umbauten wurde die historische Wendeltreppe 1983 entfernt und in 24 unterschiedlich große Teile zerlegt. Einige dieser Teile befinden sich heute in Museen, öffentlichen Einrichtungen oder privaten Sammlungen auf der ganzen Welt.

Der Wert liegt nicht im Material

Rein materiell betrachtet wäre der Preis kaum erklärbar. Es handelt sich um Metall, Stufen, historische Konstruktionstechnik. Der eigentliche Wert entsteht jedoch nicht aus dem Material, sondern aus der Herkunft. Das Objekt ist ein originales Bauteil eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Damit wird aus einem Stück Treppe ein physisches Fragment kollektiver Erinnerung.

Genau darin liegt der Reiz solcher Sammlerobjekte. Sie verbinden Seltenheit, Provenienz und symbolische Aufladung. Ein gewöhnliches Architekturteil bleibt ein Bauteil. Ein Bauteil aus dem Eiffelturm wird zum kulturellen Sachwert. Die Auktion zeigt damit exemplarisch, wie stark emotionale und historische Faktoren den Markt für besondere Objekte prägen können.