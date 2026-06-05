Der Kryptomarkt verliert den Halt

Der Kryptomarkt steckt in einer deutlichen Abwärtsphase. Was am Freitagvormittag wie ein gemischter Kurstag aussieht, ist bei genauerem Blick Teil einer breiteren Verkaufswelle. Bitcoin hält sich zwar besser als viele Altcoins, hat in den vergangenen Tagen aber ebenfalls erheblich verloren.

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 62.817 US-Dollar. Damit liegt die älteste Kryptowährung nur leicht unter dem Vortag, doch der Wochenblick fällt deutlich härter aus. Marktberichte sprechen von einem Rückgang von rund 15 Prozent innerhalb weniger Tage. Bitcoin bewegt sich damit wieder in der Nähe wichtiger Tiefstände.

Seit Monatsbeginn hat sich die Lage erheblich verschlechtert. Noch zu Beginn der Woche notierte Bitcoin deutlich höher, inzwischen ist der Kurs wieder in Richtung 62.000 US-Dollar gefallen.

Das zeigt: Die Schwäche ist nicht nur ein kurzfristiger Ausrutscher. Der Markt hat in kurzer Zeit deutlich an Momentum verloren. Anleger ziehen Kapital ab, Risikobereitschaft nimmt ab, und frühere Unterstützungsmarken geraten unter Druck.

Ethereum und Altcoins trifft es stärker

Noch deutlicher ist der Druck bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 1.680 US-Dollar und verliert auf Tagessicht mehr als 4 Prozent. Damit setzt sich eine schwache Entwicklung fort, die bereits seit Wochen belastet.

Auch XRP und andere Altcoins geben nach. XRP liegt aktuell bei rund 1,13 US-Dollar und verliert ebenfalls spürbar. Solche Bewegungen sind typisch für schwächere Kryptophasen: Bitcoin wird zwar nicht verschont, bleibt aber häufig robuster als kleinere oder spekulativere Digitalwerte.

Altcoins profitieren in euphorischen Marktphasen oft überproportional. Wenn die Stimmung kippt, fallen sie dafür meist schneller.

ETF-Abflüsse belasten die Stimmung

Ein wichtiger Belastungsfaktor sind Abflüsse aus börsengehandelten Bitcoin-Produkten. Laut Marktberichten haben US-Spot-Bitcoin-Produkte zuletzt über mehrere Handelstage hinweg Kapital verloren. Seit Mitte Mai sollen mehr als vier Milliarden US-Dollar abgeflossen sein.

Das ist für den Markt relevant, weil die ETF-Zuflüsse zuvor ein wichtiger Stützpfeiler der Bitcoin-Rallye waren. Wenn ausgerechnet dieser institutionelle Nachfragekanal schwächer wird, verliert Bitcoin einen zentralen Kurstreiber.