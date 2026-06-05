Der Kryptomarkt verliert den Halt

Der Kryptomarkt steckt in einer deutlichen Abwärtsphase. Was am Freitagvormittag wie ein gemischter Kurstag aussieht, ist bei genauerem Blick Teil einer breiteren Verkaufswelle. Bitcoin hält sich zwar besser als viele Altcoins, hat in den vergangenen Tagen aber ebenfalls erheblich verloren.
Aktuell notiert Bitcoin bei rund 62.817 US-Dollar. Damit liegt die älteste Kryptowährung nur leicht unter dem Vortag, doch der Wochenblick fällt deutlich härter aus. Marktberichte sprechen von einem Rückgang von rund 15 Prozent innerhalb weniger Tage. Bitcoin bewegt sich damit wieder in der Nähe wichtiger Tiefstände.
Seit Monatsbeginn hat sich die Lage erheblich verschlechtert. Noch zu Beginn der Woche notierte Bitcoin deutlich höher, inzwischen ist der Kurs wieder in Richtung 62.000 US-Dollar gefallen.
Das zeigt: Die Schwäche ist nicht nur ein kurzfristiger Ausrutscher. Der Markt hat in kurzer Zeit deutlich an Momentum verloren. Anleger ziehen Kapital ab, Risikobereitschaft nimmt ab, und frühere Unterstützungsmarken geraten unter Druck.
Ethereum und Altcoins trifft es stärker
Noch deutlicher ist der Druck bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 1.680 US-Dollar und verliert auf Tagessicht mehr als 4 Prozent. Damit setzt sich eine schwache Entwicklung fort, die bereits seit Wochen belastet.
Auch XRP und andere Altcoins geben nach. XRP liegt aktuell bei rund 1,13 US-Dollar und verliert ebenfalls spürbar. Solche Bewegungen sind typisch für schwächere Kryptophasen: Bitcoin wird zwar nicht verschont, bleibt aber häufig robuster als kleinere oder spekulativere Digitalwerte.
Altcoins profitieren in euphorischen Marktphasen oft überproportional. Wenn die Stimmung kippt, fallen sie dafür meist schneller.
ETF-Abflüsse belasten die Stimmung
Ein wichtiger Belastungsfaktor sind Abflüsse aus börsengehandelten Bitcoin-Produkten. Laut Marktberichten haben US-Spot-Bitcoin-Produkte zuletzt über mehrere Handelstage hinweg Kapital verloren. Seit Mitte Mai sollen mehr als vier Milliarden US-Dollar abgeflossen sein.
Das ist für den Markt relevant, weil die ETF-Zuflüsse zuvor ein wichtiger Stützpfeiler der Bitcoin-Rallye waren. Wenn ausgerechnet dieser institutionelle Nachfragekanal schwächer wird, verliert Bitcoin einen zentralen Kurstreiber.
Für Anleger ist das ein Warnsignal. Der Markt hängt nicht mehr nur an Krypto-Enthusiasmus, sondern stark an institutionellen Kapitalströmen. Drehen diese, wird die Bewegung schnell größer.
Risikostimmung kippt gegen Krypto
Hinzu kommt eine vorsichtigere Stimmung an den Finanzmärkten. Geopolitische Spannungen, Unsicherheit über Zinsen und eine Abkühlung der Risikobereitschaft belasten spekulative Anlagen. Kryptowährungen reagieren auf solche Phasen oft besonders stark, weil sie stark von Liquidität und Marktvertrauen abhängen.
Bitcoin wird zwar zunehmend institutionell gehandelt, bleibt aber ein Risikowert. Wenn Anleger defensiver werden, ziehen sie Kapital zuerst aus Bereichen ab, die stark schwanken und keine laufenden Erträge liefern.
Genau das zeigt sich aktuell. Der Kryptomarkt braucht neue Käufer, doch viele Investoren warten offenbar ab.
Der Markt sucht nach einem Boden
Noch ist der Rückgang kein vollständiger Markteinbruch wie in früheren Krypto-Krisen. Aber die Bewegung ist deutlich genug, um die Tonlage zu verändern. Aus kurzfristiger Schwäche ist eine spürbare Korrektur geworden.
Für Bitcoin wird nun entscheidend, ob die Zone um 61.000 bis 63.000 US-Dollar hält. Fällt der Kurs darunter, könnte die Nervosität weiter zunehmen. Bei Ethereum und anderen Altcoins ist die Lage noch fragiler, weil dort der Verkaufsdruck stärker wirkt.
Der Kryptomarkt sucht damit nach einem neuen Boden. Solange ETF-Abflüsse, schwache Risikostimmung und Druck auf Altcoins anhalten, bleibt die Erholung unsicher.
SK