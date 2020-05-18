NRW: Digitalisierung beschleunigt Bauanträge

Die Bearbeitungszeit von Bauanträgen kann bisher bis zu einem Jahr betragen, mehr als drei Monate sollten es nach Landesbauordnung nicht sein. „In jeder Kommune macht man andere Erfahrungen. Manche Verwaltungen sind hervorragend aufgestellt, andere wiederum kämpfen mit Personalmangel und Überlastung“, berichtet Elisabeth Gendziorra vom BFW-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Auch die Kosten könnten durch schnellere Bearbeitung reduziert werden. In einer BFW-Studie aus 2016 haben die Mitglieder des Verbands bestätigt, dass behördliche Verzögerungen bis zu 5 Prozent der Gesamtkosten eines Projekts ausmachen können.