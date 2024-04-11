Mietpreisbremse: Eigentümerverband zieht vor Bundesverfassungsgericht

Wo die Mietpreisbremse gilt, sorgt sie dafür, dass die Miete bei Abschluss eines neuen Mietvertrags nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Wo die Anwendung der Bremse greift, entscheidet die jeweilige Landesregierung. Die Karlsruher Richter hatten im Jahr 2019 geurteilt, dass die Mietpreisbremse für besonders begehrte Wohngegenden verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei, heißt es. Die Vorschriften verstießen weder gegen die Eigentumsgarantie noch gegen die Vertragsfreiheit oder den allgemeinen Gleichheitssatz, so das Gericht seinerzeit.