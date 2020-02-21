Mietendeckel kostet Vermieter Milliarden

Diesen Sonntag ist es soweit, mit der Einführung des „Mietendeckels“ werden die Mieten in Berlin auf dem Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren. Die Berechnungsgrundlage für die zukünftige Miete lautet nun wie folgt: abhängig von der Wohnungsklasse und nur mit wenigen Ausnahmen, dürfen die Vermieter zwischen 3,92 Euro und 10,80 Euro pro Quadratmeter an Miete verlangen. Damit schiebt der Senat den horrenden Mietpreisen einen Riegel vor.