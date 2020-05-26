Manchmal reicht es schon, nur etwas mehr Mut als Angst zu haben

Sein Zugang zum Thema bekam er schon während der Ausbildung bei der Sparkasse. Doch so recht lief es dort nicht, man nahm ihn dort in manchen Abteilungen als Konkurrenten wahr. Vielleicht war er zu sehr mit Energie aufgeladen, scherzt er: mit drei Jahren hatte er einen Stromschlag überstanden. Er trennt sich gütlich von der kleinen Bank in seinem Dorf, bei der es keine Aufstiegschancen gab und macht sich als Versicherungsmakler selbstständig. „Ich wusste damals noch gar nicht, was das heißt: ‚Selbstständigkeit‘“.