Kühne: Zukunft des Elbtowers immer noch ungewiss

Der Bau des Turms ruht bereits seit Ende Oktober 2023. Der vorläufige Insolvenzverwalter führt derzeit exklusive Verhandlungen mit einem Konsortium um den Immobilienunternehmer Dieter Becken über einen möglichen Verkauf, berichtet der NDR. Diese Exklusivitätsvereinbarung ende im April. »Es ist möglich, dass der Elbtower eine Ruine bleibt«, wird Kühne zitiert, »In ein, zwei Jahren könnte die Stadt eingreifen und das Bauwerk abreißen.«