Junge Städte bieten gute Investitionschancen

Aus der geht hervor, dass die Bevölkerungszuzüge und -wegzüge in den jungen Städten im Verhältnis zur Einwohnerzahl hoch ausfallen. Der Grund: In diesen Städten gibt es Hochschulen und viele Studenten ziehen vor und nach ihrem Studium um. Trotz der hohen Mieterfluktuation verzeichnen die meisten jungen Städte niedrige Leerstandsquoten. Das wirkt sich auch auf die Angebotsmieten aus. Zwar stiegen diese im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 in allen untersuchten Städten, in den jungen Städten Heidelberg (plus 6,6 Prozent), Karlsruhe (plus 5,9 Prozent) und Regensburg (plus 5,2 Prozent) jedoch überdurchschnittlich hoch.