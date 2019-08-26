Immopreneur Kongress 2019 –Immobilieninvestoren treffen sich in Darmstadt!

Der Kongress soll Fachleute und neue Investoren ansprechen, die von der Erfahrung der Größen dieser Branche profitieren möchten. Es wird außerdem die Möglichkeit geboten, private Projekte mit den Immobilienexperten zu besprechen und vor allen Dingen wichtige Kontakte zu knüpfen. Besonders in dieser Branche ist es wichtig, über ein weitreichendes Netzwerk zu verfügen, auf das bei jedem interessanten Projekt zurückgegriffen werden kann. Diese Möglichkeit bietet der Immopreneur Kongress 2019, auf dem über eine Milliarde Euro Immobilienvermögen in einem Raum konzentriert sein werden.