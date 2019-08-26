Immopreneur Kongress 2019 –Immobilieninvestoren treffen sich in Darmstadt!

Dieses Jahr werden auf dem Kongress für die Immobilienbranche über 1.200 Besucher erwartet, die sich über die neusten Trends der Branche informieren wollen. Die Veranstalter haben ein umfassendes Angebot zusammengestellt, das unter anderem die Themenbereiche Immobilienmanagement, Recht, Steuern und Verbandswesen umfasst.
Der Kongress soll Fachleute und neue Investoren ansprechen, die von der Erfahrung der Größen dieser Branche profitieren möchten. Es wird außerdem die Möglichkeit geboten, private Projekte mit den Immobilienexperten zu besprechen und vor allen Dingen wichtige Kontakte zu knüpfen. Besonders in dieser Branche ist es wichtig, über ein weitreichendes Netzwerk zu verfügen, auf das bei jedem interessanten Projekt zurückgegriffen werden kann. Diese Möglichkeit bietet der Immopreneur Kongress 2019, auf dem über eine Milliarde Euro Immobilienvermögen in einem Raum konzentriert sein werden.
Die Liste der Redner umfasst das „Who is Who“ der deutschen Immobilienszene. Auf dem Immopreneur Kongress können sich Investoren über die aktuelle Entwicklung informieren und wichtige Insidertipps erhalten.
Einer der bekanntesten Referenten ist IVD-Präsident Jürgen Michael Schick, ein erfolgreicher Investor, Makler und Lobbyist, der sein umfangreiches Wissen über die aktuelle politische Entwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt mit den Zuschauern teilen wird.
Jakob Mähren, Großinvestor und Vorstand der Mähren AG, Berlin, wird einen Einblick in die aktuelle Marktentwicklung geben und über die direkte Auswirkung des „Mietendeckels“ in Berlin berichten.
Der österreichische Investmentbanker Gerald Hörhan wird in seinem Vortrag einen Einblick in die digitale Ökonomie bieten. Hörhan ist Immobilien-Investor, Onlineunternehmer und Publizist, der den Begriff digitale Vermögenswerte geprägt hat und den Zuschauern einen Einblick in die digitale Entwicklung der Immobilienbranche geben wird.
Diese Redner stellen nur einen kleinen Ausblick auf die vielen Vorträge dar, die auf dem Immopreneur Kongress 2019 angeboten werden. Der Kongress wird die wichtigsten und bekanntesten Köpfe der Immobilienbranche zusammenbringen und bietet den Besuchern die einmalige Möglichkeit, von deren Expertise zu lernen und sie persönlich kennen zu lernen.
Bild: Momentesammler Patrick Reymann