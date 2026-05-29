Immobilienkrise verändert den Arbeitsmarkt

Die Immobilienwirtschaft bleibt unter Druck, doch am Arbeitsmarkt zeigt sich ein anderes Bild. Während Projektentwickler mit hohen Finanzierungskosten kämpfen, Wohnungsbauunternehmen über schleppende Genehmigungen klagen und Makler vielerorts noch auf eine echte Belebung warten, suchen Unternehmen wieder verstärkt Personal. Nach einer exklusiven Auswertung, über die das Handelsblatt berichtet, gibt es derzeit rund 38.600 offene Stellen in der Branche.

Das ist bemerkenswert, weil die Immobilienwirtschaft seit der Zinswende in einer tiefen Anpassungsphase steckt. Viele Projekte wurden gestoppt, Bewertungen korrigiert, Finanzierungen schwieriger. Trotzdem entstehen neue Personalbedarfe – allerdings nicht mehr überall dort, wo die Branche früher gewachsen ist.

Bestand wird wichtiger als Neubau

Besonders gefragt sind derzeit Fachkräfte, die Immobilien nicht nur verkaufen oder entwickeln, sondern professionell betreiben, verwalten und optimieren können. Dazu zählen Property Manager, Asset Manager, technische Projektleiter, Verwalter und Führungskräfte mit operativer Erfahrung.

Der Grund liegt in der Verschiebung des Marktes. Neubau und Projektentwicklung bleiben schwierig, während der Bestand stärker in den Fokus rückt. Gebäude müssen energetisch saniert, technisch modernisiert, effizient verwaltet und wirtschaftlich stabilisiert werden. Genau dafür braucht die Branche Fachleute.

Führungskräfte für schwierige Marktphasen

Auffällig ist auch die Nachfrage nach Führungskräften. In Krisenphasen reicht es nicht, Wachstum zu verwalten. Unternehmen brauchen Manager, die Restrukturierungen begleiten, Kosten kontrollieren, Portfolios neu bewerten und Geschäftsmodelle an veränderte Finanzierungsbedingungen anpassen können.

Das gilt besonders für Immobilienunternehmen, Fonds, Verwalter, Bestandshalter und Dienstleister. Sie müssen mit höheren Zinsen, strengeren ESG-Anforderungen, steigenden Betriebskosten und unsicheren Miet- und Transaktionsmärkten umgehen. Führung wird damit weniger Expansionsmanagement, sondern stärker Stabilitätsmanagement.

Verwaltung wird zum Engpass

Gerade in der Immobilienverwaltung zeigt sich seit Jahren ein Fachkräfteproblem. Der Aufwand steigt, die Anforderungen werden komplexer, zugleich gilt der Beruf vielen Nachwuchskräften als wenig attraktiv. Dabei ist professionelle Verwaltung für Eigentümer, Investoren und Wohnungseigentümergemeinschaften entscheidend.