Hohe Baustoffpreise bremsen den Wohnungsbau

Der Wohnungsbau in Deutschland kommt nur mühsam aus der Krise. Zwar gibt es erste Anzeichen für eine wieder anziehende Nachfrage, doch steigende Kosten für Diesel, Beton, Zement und Bitumen belasten die Baubranche weiter. Damit bleibt das zentrale Problem bestehen: Bauen wird nicht schnell genug günstiger, um den Wohnungsmangel wirklich zu entschärfen.



Der deutsche Wohnungsbau bleibt unter Druck. Zwar zeigen einzelne Konjunkturdaten, dass die Nachfrage am Bau wieder etwas anzieht. Doch die Kosten für wichtige Baustoffe und Vorprodukte steigen erneut oder verharren auf hohem Niveau. Besonders Diesel, Bitumen, Beton und Zement belasten die Kalkulationen der Unternehmen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Februar 2026 um 3,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Gegenüber November 2025 stiegen die Baupreise um 1,5 Prozent. Damit setzt sich der Kostendruck im Wohnungsbau fort, obwohl die Branche nach dem Einbruch der vergangenen Jahre dringend Entlastung bräuchte.

Auch die Erzeugerpreise ziehen wieder an. Im April 2026 lagen die Preise gewerblicher Produkte insgesamt 1,7 Prozent über dem Vorjahresmonat. Gegenüber März stiegen sie um 1,2 Prozent. Einen stärkeren Anstieg gegenüber dem Vorjahr hatte es zuletzt im Mai 2023 gegeben.

Die Erholung wird von den Kosten ausgebremst

Für die Bauwirtschaft ist das besonders heikel, weil viele Unternehmen nach den Krisenjahren auf eine Stabilisierung gehofft hatten. Hohe Zinsen, schwache Nachfrage, gestoppte Projekte und stark gestiegene Baukosten hatten den Wohnungsbau massiv belastet. Nun gibt es zwar wieder punktuell mehr Nachfrage, doch die Kostenbasis bleibt angespannt.

Die Bauindustrie verweist vor allem auf die gestiegenen Ölpreise. Sie haben seit März 2026 zu deutlichen Preissteigerungen bei Dieselkraftstoff und Bitumen geführt. Bitumen ist für den Straßenbau und viele Bauprozesse wichtig, Diesel wiederum treibt Maschinen, Transporte und Baustellenlogistik an. Wenn diese Kosten steigen, verteuert sich der gesamte Bauprozess.

Hinzu kommt, dass viele Baustoffe energieintensiv hergestellt werden. Zement, Beton, Glas, Stahl und Dämmstoffe hängen stark von Energie-, Transport- und Rohstoffkosten ab. Selbst wenn sich einzelne Materialpreise zwischenzeitlich beruhigt haben, bleibt das Niveau im Vergleich zur Zeit vor den Energiekrisen hoch.

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