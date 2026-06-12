Hohe Baustoffpreise bremsen den Wohnungsbau

Der Wohnungsbau in Deutschland kommt nur mühsam aus der Krise. Zwar gibt es erste Anzeichen für eine wieder anziehende Nachfrage, doch steigende Kosten für Diesel, Beton, Zement und Bitumen belasten die Baubranche weiter. Damit bleibt das zentrale Problem bestehen: Bauen wird nicht schnell genug günstiger, um den Wohnungsmangel wirklich zu entschärfen.
Der deutsche Wohnungsbau bleibt unter Druck. Zwar zeigen einzelne Konjunkturdaten, dass die Nachfrage am Bau wieder etwas anzieht. Doch die Kosten für wichtige Baustoffe und Vorprodukte steigen erneut oder verharren auf hohem Niveau. Besonders Diesel, Bitumen, Beton und Zement belasten die Kalkulationen der Unternehmen.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Februar 2026 um 3,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Gegenüber November 2025 stiegen die Baupreise um 1,5 Prozent. Damit setzt sich der Kostendruck im Wohnungsbau fort, obwohl die Branche nach dem Einbruch der vergangenen Jahre dringend Entlastung bräuchte.
Auch die Erzeugerpreise ziehen wieder an. Im April 2026 lagen die Preise gewerblicher Produkte insgesamt 1,7 Prozent über dem Vorjahresmonat. Gegenüber März stiegen sie um 1,2 Prozent. Einen stärkeren Anstieg gegenüber dem Vorjahr hatte es zuletzt im Mai 2023 gegeben.
Die Erholung wird von den Kosten ausgebremst
Für die Bauwirtschaft ist das besonders heikel, weil viele Unternehmen nach den Krisenjahren auf eine Stabilisierung gehofft hatten. Hohe Zinsen, schwache Nachfrage, gestoppte Projekte und stark gestiegene Baukosten hatten den Wohnungsbau massiv belastet. Nun gibt es zwar wieder punktuell mehr Nachfrage, doch die Kostenbasis bleibt angespannt.
Die Bauindustrie verweist vor allem auf die gestiegenen Ölpreise. Sie haben seit März 2026 zu deutlichen Preissteigerungen bei Dieselkraftstoff und Bitumen geführt. Bitumen ist für den Straßenbau und viele Bauprozesse wichtig, Diesel wiederum treibt Maschinen, Transporte und Baustellenlogistik an. Wenn diese Kosten steigen, verteuert sich der gesamte Bauprozess.
Hinzu kommt, dass viele Baustoffe energieintensiv hergestellt werden. Zement, Beton, Glas, Stahl und Dämmstoffe hängen stark von Energie-, Transport- und Rohstoffkosten ab. Selbst wenn sich einzelne Materialpreise zwischenzeitlich beruhigt haben, bleibt das Niveau im Vergleich zur Zeit vor den Energiekrisen hoch.
Wohnungen werden nicht durch Genehmigungen allein gebaut
Das ist auch politisch brisant. Deutschland braucht dringend mehr Wohnungen, vor allem in Ballungsräumen. Doch Bauziele helfen wenig, wenn Projekte wirtschaftlich nicht aufgehen. Für Investoren und Projektentwickler zählt am Ende, ob sich ein Neubau angesichts Baukosten, Finanzierungskosten, Grundstückspreisen und erwartbarer Mieten rechnet.
Genau hier klemmt es. Wenn Zinsen hoch bleiben und Baustoffe teuer sind, werden viele Projekte verschoben, verkleinert oder ganz gestrichen. Besonders der frei finanzierte Wohnungsbau leidet darunter. Aber auch sozialer Wohnungsbau wird schwieriger, weil Förderprogramme höhere Kosten auffangen müssen.
Für private Bauherren ist die Lage ebenfalls schwierig. Selbst wer wieder etwas günstigere Finanzierungskonditionen bekommt, steht vor Baupreisen, die nicht ausreichend gefallen sind. Der Traum vom Eigenheim bleibt dadurch für viele Haushalte außer Reichweite.
Die Kostenkrise wird zur Wohnungskrise
Das Problem reicht damit weit über die Baubranche hinaus. Wenn weniger gebaut wird, verschärft sich der Wohnungsmangel. In Städten steigen Mieten weiter, Haushalte konkurrieren um knappen Wohnraum, und der Druck auf Kommunen wächst. Die Baukosten von heute werden so zur sozialen Frage von morgen.
Gleichzeitig geraten Bauunternehmen selbst in eine schwierige Lage. Sie brauchen Aufträge, müssen aber mit unsicheren Preisen kalkulieren. Wenn Material-, Energie- oder Transportkosten sprunghaft steigen, werden langfristige Verträge riskanter. Das kann die Bereitschaft senken, neue Projekte zu festen Preisen anzunehmen.
Die Branche steckt deshalb in einem Dilemma. Sie soll mehr bauen, schneller bauen und günstiger bauen. Gleichzeitig verteuern sich zentrale Vorleistungen, während Planung, Genehmigungen und Finanzierung weiter kompliziert bleiben.
Die aktuellen Zahlen zeigen: Eine Erholung im Wohnungsbau wird nicht allein durch mehr Nachfrage entstehen. Entscheidend ist, ob die Kosten wieder kalkulierbarer werden. Dazu gehören stabile Energiepreise, verlässliche Baustoffmärkte, schnellere Genehmigungen, einfachere Standards und Förderbedingungen, die mit der realen Kostenentwicklung Schritt halten.
SK