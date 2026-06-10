Luxusimmobilien trotzen dem Zinsdruck

Hohe Zinsen bremsen vielerorts den Immobilienmarkt, doch im Luxussegment zeigt sich ein anderes Bild. Der Wealth Report 2026 von Knight Frank verzeichnet bei Prime-Immobilien weltweit ein Plus von 3,2 Prozent. Vor allem sehr vermögende Käufer betrachten exklusive Wohnimmobilien zunehmend nicht nur als Statussymbol, sondern als stabilen Vermögensspeicher.



Luxusimmobilien behaupten sich überraschend robust gegen das schwierige Marktumfeld. Laut Knight Frank stieg der Prime International Residential Index 2025 weltweit um 3,2 Prozent. In Europa lag das Plus mit 3,3 Prozent sogar leicht darüber. Das zeigt: Während viele klassische Wohnimmobilienmärkte unter Finanzierungskosten, Kaufzurückhaltung und Preisdruck leiden, bleibt das gehobene Segment vergleichsweise stabil.

Besonders starke Zuwächse verzeichneten einzelne internationale Luxusstandorte. Dubai legte um 25,1 Prozent zu, Manila um 17,5 Prozent und Seoul um 14,7 Prozent. Das unterstreicht, wie unterschiedlich sich der globale Immobilienmarkt inzwischen entwickelt. Gefragt sind vor allem Städte und Regionen, die als sicher, international attraktiv und vermögensfreundlich gelten.



Warum Luxusobjekte anders reagieren

Der wichtigste Unterschied liegt in der Käuferstruktur. Hochpreisige Immobilien werden deutlich seltener über klassische Bankfinanzierungen erworben als normale Wohnimmobilien. Viele Käufe erfolgen mit hohem Eigenkapitalanteil oder vollständig aus liquiden Mitteln. Dadurch schlägt der Zinsanstieg in diesem Segment weit weniger hart durch.