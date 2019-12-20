Immobilienboom neigt sich dem Ende

Die Nachfrage nach Immobilien ist im kommenden Jahr dennoch als hoch einzuordnen. Die Flucht vom Land in die Großstadt und der nur mäßig vorrankommende Bau neuer Immobilien, treibt die Nachfrage und somit vereinzelt die der Mietpreise hoch. Gesamtbetrachtet flacht der Mietspiegel jedoch ab und es wird von nachlassender, dennoch hoher Nachfrage gesprochen. Hinzu könnten Reformen in Sachen Mietpreisentwicklung die Unternehmen zusätzlich belasten. Unverändert ist die Meinung der Befragten in Sachen Investitionen / Finanzierungsbedingungen. Diese bleiben weiterhin extrem günstig.