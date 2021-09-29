Immobilien erfolgreich verkaufen – Wertgutachten anfertigen

Der erfolgreiche Verkauf einer Immobilie ist maßgeblich vom Kaufpreis abhängig. Ist der Preis zu hoch, kann der Immobilienbesitzer einen guten Gewinn verbuchen. Allerdings ist es möglich, dass die Immobilie unter einem zu hohen Preis unverkäuflich wird. Ist der Preis zu niedrig angesetzt, kann dies zu einem schnellen Verkauf der Immobilie führen. Allerdings verschenkt der Immobilienbesitzer einen Teil seines Vermögens. Somit ist es wichtig, sich vor dem geplanten Verkauf über den Wert der Immobile zu informieren. Ein Wertgutachten gibt Aufschluss darüber, welcher Preis auf dem Markt erzielt werden kann.
Für einen zeitnahen Verkauf der Immobilie ist es wichtig, einen realistischen Preis anzusetzen. Die Wertermittlung ist häufig gar nicht so einfach. Der Kaufpreis für eine Immobilie setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu gehören unter anderem die Größe des Hauses und des Grundstücks. Aber auch die Ausstattung, die Lage und die umliegende Infrastruktur spielen eine sehr große Rolle für die Definition des Kaufpreises. Darüber hinaus sollte der Eigentümer die Lage auf dem Immobilienmarkt nicht vernachlässig. In einer strukturstarken Region oder in der Großstadt kann die Immobilie einen deutlich höheren Preis erzielen als auf dem Land. Dies gilt auch für Immobilien mit einer weniger guten Ausstattung. Ein Wertgutachten ist eine sehr gute Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreises, denn es bezieht alle relevanten Faktoren mit ein.
Die Erstellung eines Wertgutachtens kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Es ist möglich, einen Gutachter zu beauftragen, der die Immobilie vor Ort in Augenschein nimmt. Dies ermöglicht eine sehr präzise Einschätzung des Wertes. Ein Gutachter ist jedoch sehr teuer. Die Kosten trägt der Eigentümer. In der Regel werden Gutachter nur beauftragt, wenn ein Objekt zur Versteigerung ansteht. In diesem Fall ist es sehr wichtig, den exakten Wert zu ermitteln. Als Alternative ist eine Wertermittlung auch online möglich. Dieses Verfahren der Wertermittlung ist für den Eigentümer in der Regel kostenlos. Die Ergebnisse sind für die Ermittlung des Kaufpreises sehr wertvoll und stellen eine sehr gute Grundlage dar.