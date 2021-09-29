Immobilien erfolgreich verkaufen – Wertgutachten anfertigen

Für einen zeitnahen Verkauf der Immobilie ist es wichtig, einen realistischen Preis anzusetzen. Die Wertermittlung ist häufig gar nicht so einfach. Der Kaufpreis für eine Immobilie setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu gehören unter anderem die Größe des Hauses und des Grundstücks. Aber auch die Ausstattung, die Lage und die umliegende Infrastruktur spielen eine sehr große Rolle für die Definition des Kaufpreises. Darüber hinaus sollte der Eigentümer die Lage auf dem Immobilienmarkt nicht vernachlässig. In einer strukturstarken Region oder in der Großstadt kann die Immobilie einen deutlich höheren Preis erzielen als auf dem Land. Dies gilt auch für Immobilien mit einer weniger guten Ausstattung. Ein Wertgutachten ist eine sehr gute Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreises, denn es bezieht alle relevanten Faktoren mit ein.