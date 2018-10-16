Immobilien als Geldanlage – lohnt sich das?

Beim Kauf einer Immobilie ist es immer wichtig, einzukalkulieren, wie sich die Mietpreise in der Umgebung entwickeln werden. Gerade in Städten siedeln sich immer mehr Firmen, vor allem Start-Ups, an, die urbane internationale Mitarbeiter einstellen möchten. Daher lohnen sich nicht nur Investitionen im Stadtzentrum, sondern auch im Umland der Metropolen. Städte wie Berlin, Hamburg und München wachsen und dehnen sich und auch ihre Infrastruktur immer weiter aus. Wer heute in noch relativ günstigen Lagen Immobilien erwirbt, kann langfristig hohe Renditen erwirtschaften.