»Generation Miete«: Wohneigentum scheitert am Geld

Immer mehr junge Menschen in Deutschland bleiben in Mietverhältnissen, obwohl das Interesse am Wohneigentum groß ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht von einer »Generation Miete«. Eine Umfrage von Immoscout24 zeigt, dass 85 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gerne eine Immobilie kaufen würden – deutlich mehr als der Durchschnitt aller unter 50-Jährigen (65 Prozent).