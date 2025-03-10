»Generation Miete«: Wohneigentum scheitert am Geld

Immer mehr junge Menschen in Deutschland bleiben in Mietverhältnissen, obwohl das Interesse am Wohneigentum groß ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) spricht von einer »Generation Miete«. Eine Umfrage von Immoscout24 zeigt, dass 85 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gerne eine Immobilie kaufen würden – deutlich mehr als der Durchschnitt aller unter 50-Jährigen (65 Prozent).
Besonders in Süddeutschland ist der Wunsch nach Eigenheim stark ausgeprägt (62 Prozent der Befragten). Hauptmotive sind Sicherheit, Unabhängigkeit und Altersvorsorge. Während 40- bis 49-Jährige vor allem an die Rente denken, steht bei den über 60-Jährigen die Wohnqualität im Fokus.
Der häufigste Grund, warum der Traum vom Eigenheim platzt, sind finanzielle Einschränkungen:
Laut Immoscout24-Geschäftsführerin Gesa Crockford fehlt es vielen an Rücklagen: 43 Prozent der Befragten haben weniger als 10.000 Euro Eigenkapital, bei Mietern sind es sogar 51 Prozent. Die niedrige Eigentumsquote in Deutschland bleibt somit ein großes Problem.
MK