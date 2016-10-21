Exporo: Mittels Crowdinvesting in Immobilienprojekte investieren

Der Anbieter Exporo arbeitet dabei genau nach diesem Prinzip und sammelt bei Privatanlegern Gelder für größere Immobilienprojekte ein. Mit einer Mindestanlagesumme von nur 500 Euro kann dabei auch mit vergleichsweise kleinen Beträgen von lukrativen Immobilienprojekten profitiert werden. Die Zinsen, die im Rahmen der derzeit angebotenen Projekte gezahlt werden, liegen im Bereich zwischen vier Prozent und sechs Prozent pro Jahr. Bei den Laufzeiten, die durch Exporo angeboten werden, können sich die Anleger auf Fristen zwischen einem Jahr und drei Jahren einstellen. In aller Regel werden das Guthaben sowie die vereinbarte Rendite dabei erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Verzinst wird der Investitionsbetrag dagegen über die komplette Laufzeit, also vom ersten Tag an, an dem das Geld bei Exporo eingeht. Als registrierter Kunde hat man zudem die Möglichkeit, sich intensiv über die Projekte zu informieren. Als Investor wird man durch die Plattform zudem regelmäßig über den Baufortschritt informiert. Auf Grund des niedrigen Mindestanlagebetrages ist es nicht nur möglich, sondern auch empfehlenswert, kontinuierlich kleinere Beträge in verschiedene Projekte zu investieren. Dies erhöht die Flexibilität und senkt das projektspezifische Ausfallrisiko noch einmal deutlich.
Seit einigen Jahren werben verstärkt Plattformen für Crowdinvesting um das Geld der Anleger. Dies bietet dem Verbraucher eine interessante Möglichkeit, u.a. in Immobilien zu investieren und von der derzeit guten Wertentwicklung in diesem Segment zu profitieren. Mit dem Anbieter Exporo steht den Anlegern dabei ein seriöser Partner zur Verfügung, der mit erfahrenen und etablierten Projektträgern zusammenarbeitet. Ab Beträgen von 500 Euro können die Anleger dabei in Projekte mit Laufzeiten zwischen 12 und 48 Monaten investieren. Dabei erwartet sie eine jährliche Rendite im Bereich von vier bis sechs Prozent. Den Anlegern sollte aber auch bewusst sein, dass sie ihr Geld einem etwas höheren Risiko aussetzen, als bei klassischen Bankeinlagen. Durch die Investition in verschiedene Projekte lässt sich das Risiko aber sehr gut streuen und auch mit Blick auf die Flexibilität ergeben sich so zahlreiche Möglichkeiten.
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