Exporo: Mittels Crowdinvesting in Immobilienprojekte investieren

Der Anbieter Exporo arbeitet dabei genau nach diesem Prinzip und sammelt bei Privatanlegern Gelder für größere Immobilienprojekte ein. Mit einer Mindestanlagesumme von nur 500 Euro kann dabei auch mit vergleichsweise kleinen Beträgen von lukrativen Immobilienprojekten profitiert werden. Die Zinsen, die im Rahmen der derzeit angebotenen Projekte gezahlt werden, liegen im Bereich zwischen vier Prozent und sechs Prozent pro Jahr. Bei den Laufzeiten, die durch Exporo angeboten werden, können sich die Anleger auf Fristen zwischen einem Jahr und drei Jahren einstellen. In aller Regel werden das Guthaben sowie die vereinbarte Rendite dabei erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Verzinst wird der Investitionsbetrag dagegen über die komplette Laufzeit, also vom ersten Tag an, an dem das Geld bei Exporo eingeht. Als registrierter Kunde hat man zudem die Möglichkeit, sich intensiv über die Projekte zu informieren. Als Investor wird man durch die Plattform zudem regelmäßig über den Baufortschritt informiert. Auf Grund des niedrigen Mindestanlagebetrages ist es nicht nur möglich, sondern auch empfehlenswert, kontinuierlich kleinere Beträge in verschiedene Projekte zu investieren. Dies erhöht die Flexibilität und senkt das projektspezifische Ausfallrisiko noch einmal deutlich.