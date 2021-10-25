Er kann singen und investieren: Ed Sheeran ist ein Immobilien-Fuchs

Im Laufe der Jahre hat der Sänger sich nämlich profitabel im Londoner Immobilienmarkt eingekauft. Laut der »Sun« besteht Eds Immobilienimperium aus insgesamt 27 Häusern, Wohnungen, gewerblichen Immobilien und Villen sowie seinem eigenen 16 Hektar großen Anwesen in Suffolk mit einem geschätzten Gesamtwert von 77 Millionen Euro. Sheeran ernannte sich nach Angaben der »MailOnline« selbst zum Direktor von Maverick Properties, das knapp 31 Millionen Euro seiner Investitionen managt. Der Brite darf davon ausgehen, dass für ihn das nächste Jahr ebenfalls gewinnreich sein wird, da er ab April mit seiner »+ – = ÷ x Tour«, also der »The Mathematics Tour«, unterwegs sein wird.