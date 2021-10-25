Er kann singen und investieren: Ed Sheeran ist ein Immobilien-Fuchs

Ed Sheeran gehört eindeutig zu den Gewinnern der Coronakrise. Laut »MailOnline« habe der Brite 2020 ganze 37,58 Millionen Euro eingenommen, und dass, obwohl er mit »Afterglow« nur einen einzigen Song veröffentlichte. Wie die Onlinezeitung vor kurzem berichtete, zahlte Ed sich für das vergangene Jahr ein Gehalt von 25 Millionen Euro aus und verfügt dennoch über Rücklagen in Höhe von 31,54 Millionen Euro. Vor allem seine über das Unternehmen Maverick Properties laufenden Immobilieninvestitionen erweisen sich als lukrativ.
Im Laufe der Jahre hat der Sänger sich nämlich profitabel im Londoner Immobilienmarkt eingekauft. Laut der »Sun« besteht Eds Immobilienimperium aus insgesamt 27 Häusern, Wohnungen, gewerblichen Immobilien und Villen sowie seinem eigenen 16 Hektar großen Anwesen in Suffolk mit einem geschätzten Gesamtwert von 77 Millionen Euro. Sheeran ernannte sich nach Angaben der »MailOnline« selbst zum Direktor von Maverick Properties, das knapp 31 Millionen Euro seiner Investitionen managt. Der Brite darf davon ausgehen, dass für ihn das nächste Jahr ebenfalls gewinnreich sein wird, da er ab April mit seiner »+ – = ÷ x Tour«, also der »The Mathematics Tour«, unterwegs sein wird.