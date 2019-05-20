Ein 3D-Drucker baut weltweit erstes Dorf

Der Drucker druckt mit einem breiartigen Beton, der in Strängen aufgetragen wird und nach eine Weile eine Wand mit Rippen bildet. Er kann während des Wandbaus bereits Arbeitsplatten für die Küche, Sitzbänke an der Wand und Regale erstellen. Den Rohbau wickelt der Drucker in Rekordzeit ab: in lediglich 24 Stunden. Zum Schluss kommt das Dach drauf; es besteht aus einer Extra-Betonplatte, die aufgelegt wird, wenn die Wände getrocknet sind. Der Bau per Drucker schon die Umwelt, da das Baumaterial ohne Zwischenschritte verwendet wird.