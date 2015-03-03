Deutsche-Hypo-Index zeigt: Deutschlands Immobilien-Branche boomt

Um 5,5 % steigt das Immobilienklima bei der aktuellen Erhebung zum Deutsche-Hypo-Index. Auch die Immobilienkonjunktur verzeichnet eine Plus von knapp 5 %. Diese Zahlen zeigen: Unsere Immobilienbranche boomt. Mit aktuell 139,0 Zählerpunkten erreichte die 86. Monatsbefragung ein neues Höchstniveau, denn zuletzt war dieser Wert nur zwischen April und Juli 2011 auf diesem hohen Wert. Treibende Kräfte sind neben dem Investment- vor allem das Ertragsklima, die jeweils Steigerungsraten von über 5 % aufweisen.