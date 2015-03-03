Deutsche-Hypo-Index zeigt: Deutschlands Immobilien-Branche boomt

Um 5,5 % steigt das Immobilienklima bei der aktuellen Erhebung zum Deutsche-Hypo-Index. Auch die Immobilienkonjunktur verzeichnet eine Plus von knapp 5 %. Diese Zahlen zeigen: Unsere Immobilienbranche boomt. Mit aktuell 139,0 Zählerpunkten erreichte die 86. Monatsbefragung ein neues Höchstniveau, denn zuletzt war dieser Wert nur zwischen April und Juli 2011 auf diesem hohen Wert. Treibende Kräfte sind neben dem Investment- vor allem das Ertragsklima, die jeweils Steigerungsraten von über 5 % aufweisen.
Alle Immobiliensegmente erzielten steigende Werte. Das Industrieklima ist mit 135,4 Zählerpunkten auf neuem Höchststand, das Handelsklima weist mit einem Anstieg von 8 % die höchste Steigerung auf und auch das Wohnklima erzielt Spitzenwerte. Positiven Einfluss auf die Immobilien-Branche haben vor allem die aktuellen Niedrigzinsen.
Ein Ende der guten Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Am 10. März beginnt die MIPIM, Messe für Wohn-, Gewerbeimmobilien und Betriebsansiedlung in Cannes – diese wird sicherlich weiter darüber Aufschluss geben, wie die Stimmungslage auch in der internationalen Immobilienbranche ist und ob wir mit neuen Rekordniveaus rechnen können.
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