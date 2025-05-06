Büroflächen zu Wohnraum hat großes Potential

Die wirtschaftliche Umsetzung solcher Projekte gestaltet sich jedoch als schwierig. Ein Großteil der möglichen Umwandlungen ist finanziell nicht attraktiv, da die Erträge aus Büromieten in der Regel höher ausfallen. Zudem führen die Umbaukosten zu deutlichen Mietsteigerungen: In München beispielsweise könnten die Mieten um bis zu sechs Euro pro Quadratmeter steigen. Dadurch entsteht vor allem hochpreisiger Wohnraum. Die Studienautoren fordern deshalb steuerliche Anreize, vereinfachte Bauvorschriften und gezielte Förderprogramme, um die Umnutzung breiter zu ermöglichen.