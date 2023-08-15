Baulöwin: Einst reichste Frau Asiens verliert über 28 Mrd. Dollar

Denn kein Milliardär weltweit hat in den letzten zwei Jahren mehr verloren als sie. Allein am vergangenen Dienstag wurde sie laut »Bloomberg Billionaires Index« um 490 Mio. Dollar »ärmer«. Nun beträgt ihr Netto-Vermögen nach Angaben des Index noch 5,5 Mrd. Dollar. Doch auch davon muss sie sich vielleicht schon bald verabschieden. Sie gehört nämlich zur Familie, die hinter dem schwer angeschlagenen Immobiliengiganten »Country Garden« steht. Ihr Vater Yang Guoqiang hat 2005 als Gründer und Hauptaktionär seine Anteile an sie übertragen. Diese Aktien könnten demnächst ihren Wert nahezu komplett verlieren, da dem Baukonzern die Zahlungsunfähigkeit droht. Denn zum Wochenstart gelang es Country Garden nicht, die fälligen Zinsen für zwei Anleihen zu zahlen. Noch hat das Unternehmen eine 30-tägige Frist, um das Geld aufzubringen. Danach gilt das einstige Immobilien-Imperium als zahlungsunfähig.