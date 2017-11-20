Bauland: Die teuersten und billigsten Städte Deutschlands

Wer bauen will, braucht ein Stück Land. Und in einigen Städten einen großen Batzen Geld dafür. Wer beispielsweise in München ein Bauland kaufen möchte, zahlt im Durchschnitt 2148 Euro pro Quadratmeter. Bei einem 500 Quadratmeter großen Grundstück ist das mal eben gut eine Million Euro. Damit liegt München als teuerste Stadt Deutschlands weit vorne auf dem ersten Platz. Dahinter folgen unter anderem Stuttgart (961 Euro), Düsseldorf (911 Euro) und Hamburg (655 Euro).