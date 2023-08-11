World Gold Council: Goldnachfrage im zweiten Quartal erheblich gesunken!

Die Goldnachfrage hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal halbiert – das stellte das World Gold Council erst kürzlich in seinem Bericht »Gold Demand Trends« für das zweite Quartal des Jahres 2023 heraus. Waren im zweiten Quartal des Jahres 2022 noch 47,4 Tonnen Gold abgeflossen, hat sich diese Summe mittlerweile auf 21,3 Tonnen reduziert. Gerade in den USA und Europa wurde das verhaltene Interesse deutlich: In Nordamerika wurden 26,9 Tonnen weniger verkauft, in Europa waren es 26,1 Tonnen weniger als zuvor.