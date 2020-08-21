Wohin geht der Goldpreis? Die SWM AG sieht steigenden Goldpreis.

Die Weltwirtschaft befindet sich wegen der Corona-Pandemie nach wie vor im Ausnahmezustand. Dass der Goldpreis in solchen Zeiten anzieht ist nicht verwunderlich, gilt das Edelmetall doch seit jeher als „sicherer Hafen“. Erstaunlich ist jedoch, dass gleichzeitig auch die Aktienkurse steigen – und das passt nach gängiger Lehrmeinung nicht zusammen. Goldpreis und Aktienkurs entwickeln sich üblicherweise konträr zueinander. Gilt ein steigender Goldpreis als Indikator für schlechte Wirtschaftsaussichten, stehen steigende Aktienkurse für positive Konjunkturprognosen. Seit dem pandemiebedingten Tiefstand am 18. März hat der deutsche Leitindex Dax mehr als 40 Prozent gewonnen und damit seinen Vorkrisenstand fast wieder erreicht. Der Goldpreis hat sowohl in Euro (Kurs 08.08.2020 | 09:01 Uhr: 1.725,45 € pro Unze) als auch in US-Dollar (Schlusskurs 08.08.2020 | 09:01 Uhr: 2.033,43 $ pro Unze) sein bisheriges Allzeithoch erreicht.