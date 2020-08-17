Warren Buffett fliegt auf Gold

Für viele Anleger gilt Warren Buffett als Indikator und Börsen-Ikone. Milliardenschwere US-Unternehmensbeteiligungen bilden das Portfolio der Berkshire Hathway Holding Gesellschaft und die Aktie gilt als „must have“ für viele Anlegerdepots. Jedoch hat die Corona-Krise auch das „Orakel von Omaha“ zu ungewöhnlichen Maßnahmen bewegt.
Doch damit nicht genug. Freitag folgte nachbörslich die Meldung, dass die Berkshire Hathway Holding einen eher untypischen Schritt gewagt hat. Mit 12 Millionen Dollar erwarb Berkshire Hathway 1,2 % der Anteile an Barrick Gold und möchte nun an der Gold-Rally teilnehmen. In der Börsen-Szene gilt dieser Schritt als Tabubruch, denn bis dato galt Gold nicht zu den Favoriten von Warren Buffett.
Von der Meldung überschattet folgten zwei weitere Ausstiege bei Restaurant Brands (u.a. Burger King) und Occidental Petroleum.