Warren Buffett fliegt auf Gold

Doch damit nicht genug. Freitag folgte nachbörslich die Meldung, dass die Berkshire Hathway Holding einen eher untypischen Schritt gewagt hat. Mit 12 Millionen Dollar erwarb Berkshire Hathway 1,2 % der Anteile an Barrick Gold und möchte nun an der Gold-Rally teilnehmen. In der Börsen-Szene gilt dieser Schritt als Tabubruch, denn bis dato galt Gold nicht zu den Favoriten von Warren Buffett.