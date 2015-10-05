Uwe Fraust: VW-Aktien können wertlos werden, Gold nicht

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass es an den Aktienmärkten keinerlei Sicherheit mehr gibt und Renditestreben einen hohen Preis kosten kann. Im Fall von VW ist es inzwischen mehr als die Hälfte des Höchstkurses von etwa 250 Euro, die Spekulanten einbüßen mussten – und das innerhalb eines halben Jahres. Ein entsprechender Wertverlust hätte bei Gold zweifelsohne zu einem Abgesang der Marktbeobachter geführt, bei VW blasen die vermeintlichen Experten jedoch schon wieder zum Einstieg. Von „historischen Kaufkursen“ ist die Rede, von einer einmaligen Chance. Doch wer jetzt VW-Aktien kauft, dürfte schon bald wieder draufzahlen – die Auswirkungen des Abgas-Skandals sind nicht absehbar, täglich gibt es neue höhere Schätzungen zu den möglichen Strafzahlungen. Und wie viele Autos tatsächlich betroffen sind, ist bis heute nicht sicher. Unabhängig davon sind die Lager voll und der Absatz – unter der anhaltenden Prämisse des stetigen Wachstumszwanges – ist ins stottern geraten.