US-Pensionsfonds investiert in Gold

Die anhaltende Corona-Krise und die geopolitischen Entwicklungen bringen Gold immer weiter in den Fokus von US-Pensionsfonds und Investoren, die bislang noch nicht an Gold interessiert waren – nun investiert ein US-Pensionsfond in das Edelmetall. Erst vor kurzem erreichte Gold auch am US-Markt ein neues Allzeithoch und selbst die Investorenlegende Warren Buffett
hat mit seinem Konglomerat in Gold investiert. Berkshire hat zwar nicht direkt Gold am Markt gekauft, sondern hat eine Beteiligung am Minenunternehmen Barrick Gold erworben.