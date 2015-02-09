Strafe: Barclays hat Goldfixing manipuliert

Nachdem die Bank bereits 2012 für die Manipulation des Libor Interbanken-Zinses mit einer Strafe von 450 Mio. Dollar belegt wurde, bezieht sich der Goldfixing-Fall vornehmlich auf die Verfehlung eines Händlers, der die Bank Ende Juni 2012 vor einer Zahlung aus einem Optionsgeschäft von 3,9 Mio. Dollar gegenüber einem Kunden schützen wollte. Der Kunde sei später jedoch entschädigt worden. Trotzdem wurde auch der Händler mit 96.000 Pfund (118.589 Euro) Strafe belegt.