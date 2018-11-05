Steigende Zinsen sind gut für Gold

Am Freitag, den 9. und Samstag, den 10. November 2018 werden wir mit einem Stand auf der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse vertreten sein, die auch dieses Jahr wieder im MVG Museum in München sattfindet. Ich würde mich freuen, Sie an unserem Stand (Nr. 37) begrüßen zu können. Am 9. November werde ich dort um 12:45 Uhr einen Vortrag auf der hinteren Bühne halten zum Thema „Bitcoin & Co. – Finte oder Neugestaltung des Geldsystems – Was Sie über Kryptowährungen, Geld und Gold wissen sollten“.